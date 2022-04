Symbiose in der Landwirtschaft: Keine Bienen, keine Äpfel

Die Apfelbäume stehen in voller Blüte. Damit die tausenden Blüten jedoch im Herbst auch die erhofften Früchte bringen, ist eines unerlässlich: die Biene. Denn ohne ihre Bestäubung ist nichts mit Apfelstrudel, Kompott oder Most. Die logische Rechnung: Je mehr Bienen, desto mehr Äpfel.

Für Obstbauern sei deshalb eine enge Zusammenarbeit mit den Imkern besonders wichtig, so Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz.