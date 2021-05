Bienentierärzte: Wenn die Kleinsten Hilfe brauchen

Hemmschwelle

Damit fällt jedoch der größte Markt für Bienentierärzte weg: 32.000 Imker gibt es in Österreich. Die meisten, 90 Prozent, besitzen im Schnitt 10 bis 12 Bienenvölker. „Bienenhaltung in Österreich liegt zum überwiegenden Teil im Hobbybereich“, sagt Mandl. Dazu kommt, dass sich Imker bei Problemen oft lieber an erfahrenere Kollegen aus der Umgebung wenden – die Hemmschwelle sei einfach geringer, so Boigenzahn.

An Erfahrung würde es Loimayr nicht fehlen. Er selbst hat Bienen daheim. So auch sein Kollege Robert Fink, Gründervater der Ausbildung und nun Leiter der Fachtierarztkommission Bienen. Dass sie damit nie das große Geld machen werden, ist ihnen aber bewusst: „Wir verdienen uns damit keine goldene Nase. Der Hintergrund ist vor allem Interesse“, sagt Fink. „Fachtierärzte für Bienen sind Menschen, denen in ihrer täglichen Erwerbsarbeit und darüber hinaus Nachhaltigkeit, Natur, und Kreisläufe am Herzen liegen“, so Loimayr.