Voll der Schwarm: Der Imker und die Bienen von Schönbrunn

Was wohl noch zum verstärkten Interesse an den fleißigen Insekten beitrug: In den Nullerjahren tauchten Bilder aus New York von Stadtimkern mit ihren Stöcken auf Dächern auf, die ihr Übriges dazu taten. Denn was aus New York kommt, ist in. Das Frankfurter Allgemeine Quarterly fragte kürzlich sogar. „Ist Imkern das neue Yoga?“

Honig vom Dach

Einer, der wohl nicht ganz unbeteiligt am Boom in Wien ist, ist Matthias Kopetzky. Er sucht einerseits als Wirtschaftsforensiker nach kriminellen Machenschaften, andererseits betreibt er erfolgreich die Stadtimkerei „Wiener Bezirkshonig“ (wiener-bezirksimkerei.at). Aus jedem der 23 Bezirke gibt es einen biologischen Nektar, der stets ein bisschen anders schmeckt. Vier Tonnen gibt es davon pro Jahr. Die Stöcke stehen etwa im Park des Palais Liechtenstein oder am Dach der Technischen Universität. Generell sei die Hauptstadt ein gutes Pflaster für Bienenzüchter. „Die Stadtimkerei ist ja aus dem anglo-amerikanischen Raum gekommen. In New York gibt es 400 Bienenvölker. Im Vergleich dazu gibt es in Wien geschätzte 7.000.“ Und rund 700 Stadtimker.

Das Imkern ist angesagt. Die Bienenzüchter werden jünger. „Wir bilden mittlerweile die dritte Lehrlingsgeneration aus“, sagt Kopetzky. Und weiblicher. „Das waren lange Zeit Alt-Herren-Vereine.“ Die Mehrheit (drei von vier) bei „Wiener Bezirkshonig“ ist derzeit weiblich.