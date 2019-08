Imkern in Wien: Süßes Summen über den Dächern

Kann man Wiener Bezirke am Geschmack erkennen? Der 4. Bezirk etwa hat eine leichte Menthol-Note, der 7. Bezirk schmeckt nach Rosen und der 15. Bezirk nach Lavendel. Zumindest tut dies der Honig, der in diesen Bezirken hergestellt wird. Denn auf immer mehr Dächern der Stadt werden Bienen gehalten.

Die Tiere residieren durchaus an prominenten Adressen, zum Beispiel auf dem Stephansdom, auf dem Rathaus oder auf der Oper, ebenso auf Dächern von Hotels oder Universitäten. „Diesen Trend gibt es seit einigen Jahren“, erklärt Adriana Traunmüller von der Bio-Bezirksimkerei Wien. Auf rund 60 Dächern stehen mittlerweile Bienenstöcke, betrieben werden sie von Freizeit-Imkern sowie von Erwerbsimkern.

Die Bezirksimkerei hatte sich das Ziel gesetzt – der Name deutet schon darauf hin – in jedem Bezirk mindestens einen Standort mit Bienenstöcken zu betreiben. Der erste wurde 2015 aufgestellt, 2017 war man komplett. Nun kann man Honig aus jedem Bezirk kaufen – entsprechend heißen sie „Innenstädter“, „Leopoldstädter“ oder „Landstraßer“.

„Wir haben mittlerweile 33 Standorte mit 200 Bienenstöcken in ganz Wien und am Flughafen. 25 der Standorte befinden sich auf Dächern“, erklärt Traunmüller. So etwa der in Wien-Wieden: Von Passanten wie Studenten weitgehend noch unbemerkt, leben am Dach der Technischen Universität Bienen. Hinauf mit dem Lift in den 8. Stock, vorbei an einem Büro für Angewandte Physik und über eine Leiter auf die Dachterrasse – schon steht man vor sechs Bienenstöcken. Zwar ist der Ausblick auf Innenstadt, Stephansdom und Karlskirche sensationell, doch das Dach ist karg und unbegrünt.