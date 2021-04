Glatt oder struppig? Wie sich Honig- und Wildbienen unterscheiden

Langsam kämpft sich eine Blume durch die vom Winter noch feuchte Erde und entfaltet ihre Blüte. Und so schnell kann man gar nicht schauen, sitzt schon eine Biene darauf. Doch nicht immer sieht dieser summende Besucher gleich aus. Die einen haben einen glatten Hinterleib, die anderen sind struppig und fast schwarz, wiederum andere leuchten am Hintern orange – um ein paar zu beschreiben.

Ja. Die Vielfalt in der Bienenwelt ist groß. Wer da den Überblick behält? Johann Neumayer. Der Biologe beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Wildbienen und weiß, wie sie sich von den Honigbienen unterscheiden.

Etwa 700 Bienenarten gibt es in Österreich. „Ganz genau kann man das nie sagen. 20 bis 30 Arten sind seit Jahren nicht gefunden worden. Vielleicht waren einige auch gar nicht heimisch“, erklärt Neumayer. Fix ist aber: Von den 700 Bienenarten ist eine die Honigbiene. Die meisten anderen „leben ohne Staat. Drei Viertel der Arten leben in der Erde. 20 Prozent in Totholz. Spezialisten sogar in Schneckenhäusern.“