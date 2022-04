7-fach Jackpot geknackt: Solosechser bringt Linzer 9,8 Millionen Euro

Ein Quicktipp brachte einem Lottospieler in Oberösterreich das schnelle Glück: Der 7-fach-Jackpot, der zweite in der Geschichte, wurde von einem einzigen Spieler geknackt und bringt exakt 9.802.237,50 Euro. Der glückliche Gewinner, oder die glückliche Gewinnerin hat den Schein in Linz aufgegeben, ein Quicktipp mit 12 Tipps, im 6. Tipp standen die sechs richtigen Zahlen für den 7-fach-Jackpot, der fast 10 Millionen Euro bringt. Der bisher größte Gewinn wurde 2018 an einen Niederösterreicher ausgezahlt - damals brachte der 7-fach-Jackpot 14,9 Millionen Euro. Die Glückszahlen: 8, 9, 28, 34, 40, 43, Zusatzzahl 32.