Ex von prominenter Skirennläuferin schon wieder wegen Betrugs verurteilt

Déjà-vu

Bei seinem Prozess im Jahr 2017 hatte er bereitwillig erzählt, dass ihn die Spielsucht zum Kriminellen gemacht habe. Mehrmals pro Monat war er an den Roulettetischen in Casinos zu finden, spielte hoch und verlor Unsummen – bis zu 220.000 Euro in einer Nacht. Mittlerweile ist er dort gesperrt. Um an Geld zu kommen, erfand der damals 47-Jährige ein windiges Finanzkonstrukt, versprach Investoren saftige Renditen mit dem An- und Verkauf von Industriemaschinen. So ging das seit 2007.

Prominente Geschädigte

Seine Ex-Freundin diente als Türöffnerin in die Promi-Welt, ein bekannter Kicker befand sich ebenfalls unter den Opfern. Man vertraute Andreas P.