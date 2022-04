In Linz geht’s am Urfahraner Frühjahrsmarkt wieder rund

Messe im Autodrom

Durchaus kurios wird es an den darauffolgenden Tagen. So ist am 6. Mai etwa ein ökumenischer Gottesdienst in einem Autodrom geplant. Am 8. Mai, am Tag der Blasmusik, spielen Kapellen dann nicht nur im Festzelt auf, sondern geben unter dem Motto „Alles dreht sich“ ihre Musikstücke auch in Fahrgeschäften zum Besten.

Damit sie dabei nicht ausrutschen, muss das Wetter stimmen. Die gute Nachricht: Am Samstag soll es in Linz vorwiegend einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Am Sonntag sind dann vereinzelt Schauer möglich. Also Regenjacke nicht vergessen.