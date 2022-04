Kulturhauptstadt 2024: Erste Projekte fürs Salzkammergut stehen fest

Die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 nimmt Formen an. Die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger stellte in einer Pressekonferenz am Mittwoch erste Projekte, die Spartenleiterinnen und -leiter sowie ein namhaftes Komitee vor. „Macht und Tradition“, „Kultur im Fluss“ und „Sharing Salzkammergut“ umreißen die Themen wie Habsburger, jüdisches Leben, Overtourism, Verkehr und die Kunst des Reisens. Eine Kampagne führt Gäste in der Region ab Juni hin zu „Salzkammergut 2024“.

Man wolle sichtbar werden und das Interesse für das Ereignis in zwei Jahren wecken, erklärte Schweeger. Der Slogan „Kultur ist das neue Salz“ bleibt, wiewohl er von dem Sujet „23 für 24“ ergänzt wird. Damit weist man auf die Besonderheit hin, dass erstmals in der 37-jährigen Geschichte der Europäischen Kulturhauptstadt 23 Gemeinden eine solche ausrichten.

Konzertabend

Als erste Veranstaltung am 29. Mai soll der Konzertabend zu „Alma Rosé“ - leitete das Auschwitz-Orchester - mit Corinna Harfouch Lust auf mehr machen. Nachdem Schweeger angemerkt hatte, dass sich im Bidbook wenig zum jüdischen Leben im Salzkammergut finde, sei im Open Call Etliches dazu eingereicht worden. Projekte wie das Pop-up-Filmfestival „Blickpunkte“ und „Hallstatt_Denkwerkstatt“ entwickeln sich heuer beginnend bis 2024.