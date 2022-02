Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl: „Man macht Türen auf und staunt“

Im Juli 2021 war Elisabeth Schweeger zur künstlerischen Leiterin der Kulturhauptstadt 2024 ernannt worden. Und dann bahnte sich in Bad Ischl ein Umsturz an. Denn bei der Bürgermeisterwahl am 26. September erhielt Ines Schiller, die das Amt 2019 von ihrem Lebenspartner Hannes Heide übernommen hatte, nur 37,6 Prozent der Stimmen; ihr Herausforderer Hannes Mathes – ein Überläufer – kam auf 36,6 Prozent. Doch die Stichwahl im Oktober konnte die SPÖ-Bürgermeisterin knapp für sich entscheiden. Und so blieb alles beim Alten – auch in der Struktur der Kulturhauptstadt-GmbH.

Die Fäden im Hintergrund zieht daher weiterhin Heide, der zwölf Jahre lang mit überwältigendem Erfolg Bürgermeister gewesen war, bevor er nach Brüssel ging. Ohne sein Engagement wäre Ischl wohl nicht zusammen mit dem Salzkammergut Kulturhauptstadt geworden. Das Einzige, was man dem Aufsichtsratsvorsitzenden vielleicht vorwerfen kann, war im Oktober 2020 die Bestellung von Stephan Rabl.