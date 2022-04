Sechsfach-Jackpot: Pandemie senkt das Lottofieber

Leere Trafiken

Ganz ähnlich sind die Eindrücke in zwei weiteren Trafiken: „Seit der Pandemie arbeiten die Menschen mehr im Homeoffice, die Verkehrsknoten werden nicht mehr so stark frequentiert“, sagt Robert Gamper, Trafikant am Schottenring. Susanne Macegak hofft wiederum, dass viele Lotto-Kunden am Wochenende in ihre kleine Trafik am Bahnhof Heiligenstadt kommen: „Dann haben die meisten anderen Annahmestellen geschlossen, aber wir am Bahnhof dürfen offen halten.“

FĂĽr die Lotto-Gesellschaft ist der Sechfach-Jackpot ein Umsatzgarant: Rund 5,7 Millionen abgegebene Tipps, davon etwa zehn Prozent online, werden fĂĽr die Ziehung am Sonntag erwartet, weiĂź GĂĽnter Engelhart von den Ă–sterreichischen Lotterien. Das sind etwa doppelt so viele Tipps wie in durchschnittlichen Runden.

Obwohl die Gesamtzahl der Tipps im Lauf der Jahre fast gleich bleibt (siehe Grafik), ist die erwartete Gewinnsumme die niedrigste der bisherigen Sechfach-Jackpots: In der Vergangenheit lagen für den Sechser zwischen 7,7 (2020) und 12,2 Millionen Euro (2017) im Pot.