Casinos-Konzern gut aufgestellt, aber es droht Ungemach

Genau am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, hört für Bettina Glatz-Kremsner nach 32 Jahren die Arbeit beim Glücksspielkonzerns Casinos Austria (Casag) auf. Mit diesem Stichtag übernimmt der Niederländer Erwin van Lambaart, vormals Chef der staatlichen Holland Casinos, als CEO.

Der teilstaatliche Casag-Konzern, an dem die Republik ein Drittel hält, entstand aus den Inlandscasinos. Aber längst schon ist die Österreichische Lotterien GmbH der größte und wichtigste Bereich. Der Anteil am Gesamtumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro liegt bei mehr als 70 Prozent, Lotto ist die Cashcow der Gruppe. Der ORF ist mit rund fünf Prozent am Lotto beteiligt.

Fünfeinhalb Monate waren die 12 heimischen Casinos im Vorjahr geschlossen. Dass nicht der gesamte Konzern ins Schleudern kam, ist dem drakonischen Sparprogramm ReFIT zu verdanken. Sowie Lotto und der boomenden Online-Plattform win2day.