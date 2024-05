Kein Kinderspiel: Vorführungen für Erwachsene in der Kasperlbühne

Kasperlfiguren unterhalten die Menschen seit Tausenden Jahren: So gab es etwa schon in Indien vor 3.000 Jahren einen lebenslustigen Kindgott, der mit seiner Pritsche (Pracker, Anm.) Monster bekämpfte.

In der römischen Unterwelt wiederum war der „Helequin“ unterwegs: Der war ein gutmütiger Teufel, der die Verstorbenen mit seiner Pritsche bewaffnet gegen den Höllenhund verteidigte. Später wurde daraus in Italien der Arlecchino, also der Harlekin, der anstelle des räudigen Teufelsfells ein Kostüm aus bunten Rhomben trug.

Heutzutage gibt es in vielen Ländern der Welt Kasperlfiguren: etwa in England den Mr. Punch, in Frankreich Polichinelle, in Italien Pulcinella oder in Russland Petruschka.

„Unser“ Kasperl in Österreich geht auch auf den Hans Wurst zurück – eine Figur, die ursprünglich nicht für Kinder gedacht war, da er derb fluchte und schimpfte. Ab 1957 kam dann der kindertaugliche Kasperl ins Fernsehen: Er, Pezi und der Drache Dagobert eroberten rasch die Herzen von Generationen von Kindern.