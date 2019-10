Kasperl-Comeback in der Urania: Seid ihr alle wieder da?

Das Kasperltheater war ursprünglich ein Jahrmarktvergnügen für Erwachsene – mit derben, teils brutalen, manchmal zweideutigen und meist herrschaftskritischen Inhalten. In Europa entwickelten sich verschiedene Typen – in Frankreich Guignol, in England „Punch and Judy“.

NS-Propaganda

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs entdeckte die Obrigkeit das Kasperltheater für sich: Kasperl machte den Gegner lächerlich, unterhielt Verwundete im Lazarett – und sollte die sich mehrenden Forderungen nach einem Ende des Krieges im Keim ersticken. Das NS-Regime nutzte das Puppenspiel später für Propagandazwecke.