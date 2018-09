André Heller rettet Kasperl und Pezi

Bis April 2019 leiht noch Müller dem Kasperl seine Stimme, dann kommt ein Neuer. Nicht Heller persönlich, der „vielleicht zwar ein Mal einspringen“, aber im Großen und Ganzen mit dem bisherigen Ensemble eine Lösung finden will. Sondern ein Puppenspieler, dessen große Herausforderung es werde, „das Wesen der Puppen zu verinnerlichen“, wie Müller sagt. „Weil eine Nebenfigur kann man besetzen, aber Charaktere, wie Kasperl, Pezi oder auch die Großmutti müssen werden. Das ist eine Kunst.“

Das Programm für die Saison 2019/20 werde er gemeinsam mit Heller entwickeln, stellt Müller in Aussicht. Danach bleibe er dem 1949 von Marianne und Hans Kraus gegründeten Puppentheater, für das er seit 1973 aktiv ist, als Ratgeber erhalten.

Die rund 400 Puppen ziehen demnächst jedenfalls aus Müllers Haus in Trautmannsdorf an der Leitha (NÖ) aus – wo sie „einige Zimmer in Beschlag genommen haben“. Und was sagen Kasperl und Pezi persönlich dazu? Die verraten mit Müllers Stimme, dass Heller gut zu ihnen passe. Und dass sie froh sind, nicht in Pension gehen zu müssen. Weil sonst wären sie „den ganzen Tag mit dem alten Grantscherm zamm“.