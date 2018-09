Kasperl und Pezi gehen doch noch nicht in Pension

„Es schaut alles lustig aus, aber das ist ein beinhartes Geschäft“, betont Müller, der seit 1973 für das Urania-Puppentheater aktiv ist. Erst als Ton- und Lichtingenieur und ab 1995 in der Direktion. „Da hängt man zehn bis zwölf Stunden dran, täglich, das ganze Jahr.“

Zumindest, wenn man wie er selbst die Puppen, Requisiten und Kulissen bastelt, Kostüme schneidert, die Stücke schreibt, die Musik komponiert, die Kulissen chauffiert, zwei Kasperl-Bücher verfasst, den Youtube-Kanal bespielt, die Puppen mit fünf Mitarbeitern auf der Urania-Bühne zum Leben erweckt und mit familiärer Unterstützung auch noch die gesamte Administration erledigt. „Meiner Frau und mir blieben vier Tage im Jahr zum Ausspannen“, erinnert sich der 70-Jährige.

Darum gehe es nun darum einen Nachfolger zu finden, der es sich nicht nur leisten will, sondern auch die richtigen Motive mitbringt. Verhandlungsbasis seien 100.000 Euro, obwohl der Schätzwert des Betriebs bei rund 365.000 Euro liege. Bis 31. Oktober müsse der Vertrag unterschrieben und das Geld geflossen sein. Dann gehe er daran, den neuen Betreiber in die Materie einzuführen.

Konkrete Präferenzen will Müller noch keine erkennen lassen. Am Freitag gebe es aber erste Neuigkeiten via Videobotschaft.

Kasperl im SchauTV-Interview

Mit dem Verkauf wechseln mehr als 400 Puppen, Hunderte Kostüme, Kulissen, Requisiten, Stoffreserven, sämtliche Geschichten (und davon gab es bis dato pro Saison immerhin 48), der Fuhrpark sowie sämtliche Verträge den Besitzer. Das meiste davon lagert zurzeit in Müllers Haus in Trautmannsdorf (NÖ), wo einige Räume frei werden, wenn Kasperl, Pezi, Drache Dagobert und Co. in ihr neues Heim übersiedeln.

Seit Müllers Pensionsankündigung reißen sich Journalisten und Fotografen um Kasperl und Pezi. Immer und immer wieder wird der scheidende Direktor gebeten, sie vor den Kameras zum Leben zu erwecken. Die hölzernen Köpfe der beiden Figuren sind übrigens noch dieselben wie 1950, nur ihre Körper wurden seither etwa 20-mal ausgewechselt.

Für schauTV gab der Kasperl sogar eines seiner seltenen Interviews (siehe Video).