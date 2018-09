"Krawuzikapuzi!": Aus für Kasperl und Pezi

"Seid ihr alle daaa?" Diese Frage werden Kasperl und Pezi im April 2019 wohl zum letzten Mal in der Wiener Urania stellen.

Denn die Puppenbühne für Groß und Klein schließt, wie Theaterdirektor Manfred Müller am Sonntagabend via Facebook-Meldung bekanntgab. Da der 70-Jährige bald in Pension gehen wird und (noch) keinen Nachfolger finden konnte, nimmt er Kasperl und Pezi mit in den Ruhestand. "Der 28. April 2019 wird ein bisschen ein trauriger Tag werden", schreibt Müller. "Es wird der letzte Tag sein, an dem Kasperl und Pezi für Euch spielen."

Kasperlpost

Der Kasperl in der Urania betrat vor mehr als 68 Jahren erstmals die Puppenbühne. Seither hat er mehr als vier Millionen Besucher begeistert - und war spielte bei den Kindern auch im Fernsehen lange Zeit eine große Rolle (Stichwort: Kasperlpost). Zuletzt konnten die Geschichten aus dem Märchenwald auch auf Youtube verfolgt werden.

Zahlreiche Puppenspieler hauchten dabei über die Jahre mehr als 460 Handpuppen Leben ein. "Ein Auge mit Tränen und das andere mit Lachen gefüllt", schreibt Müller auf Facebook. Er verspricht: "Bis zum letzten Spieltag wollen und werden wir alle Spaß und Freude an jeder einzelnen Vorstellung haben."