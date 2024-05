Naturhistorisches Museum sucht neues Zuhause für das riesige Pflanzenarchiv

Behutsam öffnet Botanikerin Tanja Schuster das Buch mit grünem Stoffeinband: Die vergilbten Seiten zeigen getrocknete und gepresste Pflanzen, manche sind auch mit Zeichnungen versehen. Umblättern ist nur mit Sorgfalt und Stoffhandschuhen erlaubt, denn das Buch stammt aus dem Jahr 1591 und ist eines von zehn Exemplaren, die weltweit existieren.

Pressen, trocknen und anschließend auf Papier anbringen: Obwohl zwischenzeitlich mehrere Jahrhunderte vergangen sind, haben sich die Methoden, Pflanzen zu sammeln und zu archivieren, nicht wesentlich verändert.

Eine der weltweit größten Sammlungen wird in Wien aufbewahrt

Rund 5,5 Millionen solcher Herbarien (so nennt man die Papierbögen mit Pflanzen) werden im Naturhistorischen Museum (NHM) in Wien mittlerweile aufbewahrt, vom Buch aus 1591 bis hin zu Objekten aus der Gegenwart. Die botanische Sammlung zählt zu den zehn größten weltweit – platzt mittlerweile aber aus allen Nähten. Daher stellte NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland am Dienstag Pläne für ein neues „Haus der Botanik“ vor, in dem das Archiv künftig untergebracht sein könnte.