Warum sich viele Museen über Amateur-Forscher freuen

In der Botanischen Abteilung stapeln sich Unmengen an grünen Kisten vom Boden bis zur Decke. Millionen Herbarbögen werden darin gelagert: So nennt man die Papierbögen, auf denen Gewächse aus aller Welt befestigt sind.

Rosaline Roider etwa war vor ihrem Ruhestand in der Buchhaltung tätig. Seit 20 Jahren hilft sie nun schon in der Botanischen Abteilung des NHM.

Zwei Stockwerke höher beugt sich Karl Mayer über einen alten Brief. Vorsichtig dreht und wendet er das eng beschriebene Dokument. Auch er ist ein Citizen Scientist, doch für seine Arbeit braucht es ein gewisses Vorwissen: Er transkribiert alte Dokumente, die in Kurrentschrift verfasst wurden.

Karl Mayer im Archiv für Wissenschaftsgeschichte des Museums: Er hält einen alten Brief in Kurrentschrift. „Papier war früher sehr teuer, daher wurde es so eng beschrieben“, erklärt er.

Karl Mayer ist zuständig für den Nachlass Reichenbach : also Tagebücher, Briefe und Manuskripte der Forscherfamilie Reichenbach, die im 19. Jahrhundert in den Bereichen Zoologie und Botanik forschte.

Hintergrund: Was Citizen Scientists alles leisten

Unter „Citizen Science“ versteht man, dass wissenschaftliche Projekte komplett oder teilweise von Amateuren durchgeführt werden: Sie können etwa Beobachtungen melden, Messungen durchführen oder Daten auswerten.

In der Ornithologie, also in der Vogelkunde, hat es sich etwa seit Jahrzehnten etabliert, dass Laien Beobachtungen melden. Auch bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war es bereits im 19. Jahrhundert üblich, dass Meldungen aus der Bevölkerung in die Arbeit mit einbezogen wurden.

Rückkehr zu den Wurzeln der Wissenschaft

Citizen Science wird von manchen als die Rückkehr der Wissenschaft zu ihren Wurzeln betrachtet: Schließlich waren einstige Forscher im Prinzip oft Amateure, da sich die Spezialisierungen an den Universitäten, wie wir sie heute kennen, erst im 19. Jahrhundert herausbildeten.

Rückblickend könnte man etwa sogar Charles Darwin als Amateur betrachten: Als er mit der Beagle auf Forschungsreise aufbrach, war er nämlich nur als „naturwissenschaftlich ausgebildeter Begleiter“ angestellt.

Aktuell gibt es in ganz Österreich Dutzende Projekte, an denen sich Laien beteiligen können: Man kann etwa alte Dialektwörter in Handschriften entdecken, ein Pollentagebuch über allergische Beschwerden führen oder Beobachtungen melden, wann und wo Menschen sich unmoralisch verhalten. Nähere Infos dazu auf citizen-science.at.