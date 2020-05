Seniorenwohnheime: Ein Wiedersehen am Plauderplatzl

Wolfgang und Oskar Nastl scheinen sich damit gut zurechtzufinden: Entspannt setzen sie sich in den Garten und prosten einander mit Wasser zu. Entspannt sehen sie auch die Restriktionen der vergangenen Wochen: „Ich habe die Lage mit Fassung getragen, telefonisch waren wir eh in Verbindung. Wir sehen uns ohnehin das ganze Jahr über“, sagt der 90-Jährige. Für das Besuchsverbot habe er „selbstverständlich“ Verständnis gehabt.

„Wir haben eine Reihe von Begleitmaßnahmen gesetzt, um die Härte des Besuchsverbots so weit wie möglich abzufedern“, sagt May. So seien etwa Tablets verteilt worden, damit die Bewohner wenigstens per Videotelefonie mit ihren Angehörigen verbunden sein konnten. „Ich glaube, insgesamt ist der Leidensdruck vertretbar gewesen“, betont er.