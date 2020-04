Pflege: Massive Kritik an der Isolierung von Heimbewohnern

Die Praxis sehe anders aus: In den Häusern des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) etwa müssten Bewohner, die auch nur kurz das Heim verlassen, für 14 Tage in Quarantäne. „Das ist nicht haltbar, zumal zu befürchten ist, dass der aktuelle Ausnahmezustand noch Monate andauern wird“, sagt Pilz.

Sie hat sich jetzt an die Wiener Heimträger gewandt, um dieses Problem zu thematisieren. Auch jenes, dass Angehörige die Bewohner wohl noch lange nicht besuchen dürfen. Pilz plädiert für die Einführung sogenannter Besucherboxen, wie es sie schon in der Schweiz gibt. Dabei handelt es sich um kleine Räume, in denen sich Bewohner und Besucher durch eine Plexiglaswand getrennt gegenübersitzen. Aktuell wird dies auch in Salzburg diskutiert, wobei es bereits Bedenken wegen der Kosten gibt. „Das kann doch nicht sein“, kritisiert Pilz.