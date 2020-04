Gericht entscheidet: Quarantäne in Heimen zulässig

Und die Antwort – zumindest aus virologischer Sicht – ist: Ja.

Auslöser war ein diesbezügliches Ansuchen beim Bezirksgericht auf Basis des Heimaufenthaltgesetzes – der KURIER berichtete. Gestellt hatte dieses das Vertretungsnetz, das sich für die Wahrung der Rechte von Heimbewohnern einsetzt.

Es geht um den Fall eines Pensionisten, der in einem privat geführten Heim in Wien untergebracht ist. Zwei Mal wurde er nach Spitalsaufenthalten noch im Krankenhaus negativ auf das Coronavirus getestet. Trotzdem wurde er nach seiner Ankunft im Heim für 14 Tage in seinem Zimmer isoliert.