Besuche wieder erlaubt: Begegnungszonen im Altersheim

Kein Bussi zur Begrüßung, kein Händehalten beim Tratschen – so wie früher werden die Besuche im Altersheim noch länger nicht sein. Doch ab Mai sollen Angehörige ihre Lieben zumindest in Begegnungszonen wieder zu Gesicht bekommen.

Ohne viel Aufsehen veröffentlichte das Gesundheitsministerium nun Empfehlungen zur schrittweisen Öffnung der Häuser. Wie der Fahrplan im Detail aussieht, sollen die Einrichtungen selbst entscheiden bzw. wird wohl auch in Landesverordnungen festgehalten. (In Wien etwa läuft das per Landesverordnung verhängte generelle Besuchsverbot am 30. April aus.) Die Richtung hat aber der Bund vorgegeben.