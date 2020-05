Besuche im Seniorenheim: Plauderei im 15-Minuten-Takt

Die Vorfreude auf ein Wiedersehen ist groß, überrannt werden die Seniorenheime in Niederösterreich aber nicht, ergab ein KURIER-Rundruf am Montag. Dafür wurde im Vorfeld gesorgt. „Nur wer einen Termin hat, kommt auf Besuch“, erklärt Gerhard Reisner, Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums Mödling. So würden die Besucherinnen und Besucher gut verteilt und Menschenmengen vermieden.

„Es gibt also keinen großen Ansturm, wir haben uns gut auf diesen Tag vorbereitet. Die Besucher teilen sich auf alle Tage gleichmäßig auf, das wurde so organisiert“, sagt Reisner.

Auch der anstehende Muttertag am kommenden Sonntag bringt den Pflegeheimdirektor aus Mödling daher nicht aus der Ruhe: „Manche verlegen ihren Muttertagsbesuch vor, andere holen ihn nach. Natürlich kommen am Sonntag auch Besucher, aber wie an allen anderen Tagen, nur mit Termin und organisiert“, sagt Reisner. „Es freuen sich jedenfalls alle wirklich sehr“, beschreibt er die Stimmung.

Genauso wird es auch im Pflege- und Betreuungszentrum Baden gemacht, erzählt Direktorin Susanne Stanzel. Die Vorgaben kommen vom Land Niederösterreich und sind für alle Heime gleich. Weil der Garten groß genug ist, konnten die Badener Bewohner auch in den vergangenen Wochen mit viel Distanz Besuch empfangen. „Besucher und Bewohner waren durch einen Zaun getrennt. Zusätzlich zum Zaun gab es ein Absperrband, dass einen Abstand von zwei Metern garantiert hat“, sagt Stanzel.

Am Montag, dem ersten offiziellen Besuchstag, war es daher in Baden noch „recht ruhig“. Für den Muttertag ist man allerdings auch dort gewappnet: „Es werden Termine vereinbart und alles organisiert“, kündigt Stanzel an.