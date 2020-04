Pflegeheim: Protest gegen Coronapatienten in virusfreiem Haus

Alten- und Pflegeheime in der Lombardei entwickelten sich während der Corona-Pandemie zu Todeszonen. Mit dem Wissen um die unglaublich rasante Verbreitung in den Heimen läuten im Wiener Neustädter Landespflegeheim derzeit die Alarmglocken. Denn wochenlang schaffte es die Einrichtung mit strengen Zutrittsregeln und Hygieneschritten frei von Coronafällen zu bleiben. Nun sollen aber positiv getestete Heimbewohner aus anderen Häusern in eine eigens geschaffene Isolierstation nach Wr. Neustadt verlegt werden. Intern stoßen die Pläne nicht überall auf Verständnis. Leitende Mitarbeiter und Angehörige von dort betreuten Bewohnern äußern massive Bedenken. Bis jetzt fehle immer noch ausreichend Schutzausrüstung für die Betreuung von Covid-19-Fällen, heißt es.