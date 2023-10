Wochenlang Geschäftsmann erpresst: Polizei schnappt Schutzgeld-Bande

Sie bedrohten offenbar den Inhaber und zerstörten dessen Vitrinie. Sie sollen schließlich mit zwei Smartphones geflüchtet sein. Am 14. September warfen die Burschen laut Polizei Böller in die Auslage des Shops, wodurch diese beschädigt wurde. Wenig später bot die Gruppe dem Geschäftsmann erstmals Schutz gegen Bezahlung an.

Als dieser ablehnte, versuchten sie es noch einmal via WhatsApp. Doch auch dieser Versuch brachte keinen Erfolg, woraufhin die jungen Männer offenbar zu drastischeren Mitteln griffen. Am 19. September sollen sie Molotow-Cocktail in das Geschäft geworfen haben. Darin befanden sich der Inhaber und seine Frau.