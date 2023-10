AUA-Flug aus Tel Aviv in Wien gelandet: "Diesmal ist es Krieg"

Ein 31-Jähriger Wiener, der seit Oktober in Haifa ein Master-Studium absolviert, will dagegen dieses so rasch wie möglich wieder aufnehmen. Er sprach am Flughafen von seiner Hoffnung, in einigen Wochen wieder zum Studieren nach Israel reisen zu können.

Student √ľber Hercules-Panne: "H√§tte mir bessere Planung gew√ľnscht"

Urspr√ľnglich h√§tte der Mann schon am Mittwoch mit einer Hercules-Transportmaschine zur√ľck in die Heimat gebracht werden sollen, doch wegen einer Panne fiel dieser Flug aus. "Da h√§tte ich mir eine bessere Planung erw√ľnscht. Einen Tag fr√ľher oder einen Tag sp√§ter aus einem Kriegsgebiet zu kommen, spielt schon eine Rolle", hielt der 31-J√§hrige fest.

