Hercules wieder in der Luft: Rettungseinsatz für Österreicher aber fraglich

Es war der Aufreger am Mittwoch: Die eigentlich zur Rettung von 300 Österreichern aus Israel in Hörsching bereitgestellte Hercules-Maschine des Bundesheeres blieb am Boden.

➤ Mehr lesen: Hercules-Maschine kaputt: Rettung von Österreichern aus Israel verzögerte sich

Im Passagierraum war ein Feuer ausgebrochen. Alle Anwesenden mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zum Arzt. Verletzt wurde am Ende niemand.