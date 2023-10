Dritter Einbruch in Wiener Luxusmodegeschäft in nur sechs Monaten

Die bekannte Wiener Nobelboutique "Amicis" wurde am Wochenende erneut Opfer von Einbrechern. Schon im April und dann noch einmal vor zwei Wochen, also Anfang Oktober, hatte es eine Bande auf den Herrenausstatter am Wildpretmarkt abgesehen. Allein beim ersten Einbruch soll der Schaden im sechsstelligen Eurobereich gelegen haben.

Die Diebe gingen diesmal allerdings anders vor. Bisher handelte es sich um sogenannten Rammbock-Einbrüche, bei denen die Kriminellen mit einem gestohlenen Auto in die Auslage des Geschäfts krachten und dieses dann innerhalb von Minuten ausräumten.

Laut Polizei kamen die Einbrecher diesmal erneut mit einem gestohlenen Fahrzeug, verschafften sich dann aber mit einem Brecheisen Zugang. Ob ein Zusammenhang zu den früheren Taten besteht, war vorerst nicht bekannt. Ebenso konnten zunächst keine Angaben zur genauen Schadenssumme gemacht werden.

Mehr in Kürze.