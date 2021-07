Schlappe für Tojners Geschäftsfreunde vor Gericht

In den folgenden Jahren setzte ein erbittertes Wettrennen um die Übernahme der GFW mit ihren rund 3.000 Sozialwohnungen ein.

Da unklar war, was die Rückabwicklung konkret für die Eigentumsverhältnisse bedeutet, kam es zu einer kuriosen Situation: Zwei Lager innerhalb der GFW vereinbarten mit einem jeweils anderen Interessenten den Verkauf der GFW.

Den angestrebten Deal mit der BWSG, über den aktuell das Gericht entschied, hat GFW-Geschäftsführer Christoph Schäffer eingefädelt, der dem Tojner-Umfeld zugerechnet wird (was dieser stets bestritt).

Parallel dazu hatten die früheren Machthaber in der GFW einen Verkauf an das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW) in die Wege geleitet.