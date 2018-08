Michael Tojner: „Ich werde in eine Ecke gestellt“

Der Unternehmer hat in den vergangenen Jahren immer wieder Personen für Funktionen in der GFW vorgeschlagen. „Es stimmt, ich habe das Geschäft eingefädelt und Aufsichtsräte vorgeschlagen, um frisches Blut in das Unternehmen zu bringen. Daran ist nichts Böses.“

Zuletzt gab es heftige Kontroversen um drei Genossenschaften im Burgenland, in die Tojner ebenfalls involviert war und die ihre Gemeinnützigkeit verloren haben (siehe unten). Zwei davon hätten jedoch seit zehn Jahren keine Wohnungen mehr errichtet und seien unwirtschaftlich gewesen, gibt Tojner zu bedenken.