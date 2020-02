Rezeptionist im Sacher: 22-jähriger Weltmeister als Gästeflüsterer

Und was macht ein Rezeptionist als Ausgleich? Er reist gerne – und testet natürlich verschiedene Hotels. Wobei er sich selbst als entspannten Gast bezeichnet. Einer, dem ein noch nicht fertiges Zimmer kein Problem bereitet.Und auch seiner Liebe zum Musical ist er treu geblieben. Als Besucher. Mamma Mia hat er in London bereits vier Mal gesehen. Sein Lieblingsmusical übrigens – bis zum Vorjahr. Da hat er nämlich zu seinem 22. Geburtstag Moulin Rouge am Broadway besucht. Pläne hat Farkas übrigens große: Einmal, erzählt er, würde er gerne in einem Top-Hotel in London arbeiten.