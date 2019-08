Hotel-Report: Die Urlaubsvorlieben der Österreicher

Besonders ansprechend ist eine qualitativ hochwertige Ausstattung, etwa für die Erhöhung des Schlafkomforts. Außerdem werden digitale Services zunehmend erwartet, beispielsweise die einfache und schnelle Hotelbuchung per Handy (38 %). Besonders in puncto Digitalisierung in der Hotellerie zeigen sich starke Generationenunterschiede. Während 70 % der 20- bis 29-Jährigen digitale Services im Hotel schätzen, sind es bei den 60- bis 69-Jährigen nur etwa halb so viele.