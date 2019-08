Wizz Air mit neuen Routen und neuen Flugzeugen

Wizz Air stationiert diesen Winter und im Sommer 2020 je einen weiteren Airbus A321 am Flughafen Schwechat. Die Flotte wächst damit auf acht Flugzeuge.

Ab Mitte Dezember fliegt die Airline neue Städte an: Athen - zu Kampfpreisen, die bei 14,99 Euro beginnen. Weiters neu auf dem Flugplan sind Köln, Tirana und Pristina ab Dezember 2019. Im Juli 2020 folgen London-Luton und Castellon.

Ebenfalls mit 1. Juli 2020 werden die Frequenzen für zwei beliebte Städte erhöht: Lissabon wird statt 4 jetzt 7 Mal pro Woche, Tel Aviv statt 9 jetzt 14 Mal von Wien aus angeflogen. Zusammen mit den neuen sechs routen bietet Wizz Air nun von Wien aus 44 Strecken in 26 Länder an. Die Zahl der Mitarbeiter in Wien soll von 200 auf 320 steigen.