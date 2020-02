Argusaugen auf Ausbau von Luxushotel

Flächenwidmungen sind ein mächtiges Instrument in Gemeindehand. Aus einem Stück Acker kann so etwa ein wertvolles Baugrundstück werden. Insbesondere in Orten, die ein derart teures Pflaster wie die Stadt Kitzbühel in Tirol sind, können (Um-)Widmungen für den Besitzer Gold wert sein.

Am kommenden Montag stehen zwei Projekte auf der Tagesordnung des Kitzbühler Gemeinderats, für die das örtliche Raumordnungskonzept geändert und Flächen umgewidmet werden sollen. Bei beiden Vorhaben geht es um geplante Erweiterungen von zwei namhaften Hotels in der Stadt.