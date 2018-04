Millionengeschäft in den Alpen

Der Golfklub wird nahtlos weiter betrieben. Auch das Hotel werde auf bisheriges Personal zurückgreifen. Mehrere Firmen hätten ihm bereits angeboten, das Hotel zu betreiben. Das wird erst entschieden.

Doch wer ist Othmar Seidl? Allzu viel wissen selbst die meisten Bewohner seiner Heimatstadt Krems an der Donau nicht über ihn. Das ist dem 53-Jährigen ganz recht. „Ich will nicht groß in der Öffentlichkeit stehen“, meint der Sohn eines früh verstorbenen Winzers. „Der Weinbau war nie meins“, erinnert er sich. So machte er sich 1992 als Finanzdienstleister selbstständig und schwenkte im Jahr 2000 zum Immobilienbereich um. „Es gibt nichts Schöneres, als das Potenzial eines Objektes zu erkennen, etwas daraus zu machen. Das ist mir inzwischen gut 100-mal gelungen“, erzählt er. So baute Seidl etwa ein großes Haus im historischen Kern von Mautern an der Donau um. Er kaufte und renovierte in Berlin gut 90 Gebäude – darunter Wohnhäuser ebenso wie das Innenstadt-Hotel Ramada.

Erst als er 2013 das Einkaufszentrum (EKZ) neben dem Kremser Stadtwahrzeichen Steinertor erwarb und umbaute, wurde vielen in der Region klar, was er zustande bringt. Inzwischen hat Seidl in seinem EKZ einen Ableger des Münchener Hofbräuhauses errichtet. Das Lokal mit seinem Gastgarten brummt – besonders im Sommer. Das Einkaufszentrum, das an die Fußgängerzone angrenzt, baut er gerade erneut um. Doch auf die Stadt ist er sauer: „Pläne für eine Tiefgarage oder Verkehrsanbindung des Zentrums liegen dort einfach auf Eis.“