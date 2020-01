Warum Österreich zu wenige günstige Hotels hat

Österreichs Hotels sind diesen Winter gut gebucht, das Jänner-Loch mehr oder weniger Geschichte. Trotzdem glaubt Petra Nocker-Schwarzenbacher, Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer Österreich, dass noch mehr ginge.

Allerdings nur, wenn Österreich im Bereich der günstigen Unterkünfte aufrüstet. Sprich: Mehr Häuser in der 1- bis 3-Stern-Hotellerie eröffnet, also in jenen Kategorien, in denen seit Jahren Gästebetten verloren gehen.