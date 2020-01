Wer, wo, wie? Wintertourismus in Österreich, erklärt in vier Grafiken

Überbuchte Zimmer zum Jahreswechsel, gähnende Leere ab 6. Jänner. Dieses Klischee stimme so nicht mehr, sagt Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Auch dank der russischen Gäste, die erst am 6. Jänner ihr Weihnachtsfest feiern. „Damit haben sie nicht nur das Jännerloch gefüllt, sondern auch die Hauptsaison verlängert.“