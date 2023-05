Anschlagspläne auf Wiener Fest waren seit 2021 bekannt

Gefunden worden seien bei der Hausdurchsuchung, so heißt es in der Anklage, jedenfalls Bestandteile eines Sprengstoffs und „zur Herstellung oder Benutzung eines dieser Stoffe erforderliche Vorrichtungen“. So soll der Großvater in einer Holzkiste zehn Rohre mit Verschlusskappen auf beiden Seiten, die er selbst gebaut hatte, sowie 400 Stück Schweizer-Kracher und drei Kilo Nitrozellulosepulver aufbewahrt haben um sie, so die Anklage, für ein Sprengstoffattentat zu nutzen.

Innenministerium

Wie das Innenministerium am Dienstag erklärte, habe der Mann alleine agiert. Durch die verhängte Haft habe keine weitere unmittelbare Gefährdung der Veranstaltung in Wien mehr bestanden. Trotzdem habe die Polizei entsprechende erweiterte Schutzmaßnahmen bei dem Fest vorgenommen.