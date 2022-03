Großvater soll Sprengstoffanschlag in Wien geplant haben

Gefunden worden seien bei der Hausdurchsuchung, so heißt es in der Anklage, jedenfalls Bestandteile eines Sprengstoffs und „zur Herstellung oder Benutzung eines dieser Stoffe erforderliche Vorrichtungen“. So soll der Großvater in einer Holzkiste zehn Rohre mit Verschlusskappen auf beiden Seiten, die er selbst gebaut hatte, sowie 400 Stück Schweizer-Kracher und drei Kilo Nitrozellulosepulver aufbewahrt haben um sie, so die Anklage, für ein Sprengstoffattentat zu nutzen.

"Sind Sie nicht ausgelastet?"

„Ich frage mich, was mit Ihnen los ist. Sie sind 78 Jahre alt, sind Sie nicht ausgelastet“, will eine der Richterinnen des Geschworenensenates wissen. „Ja, es sieht so aus. Ich bin hyperaktiv.“

Vertreten wird der Wahlburgenländer von Star-Anwältin Astrid Wagner. Zur Verhetzung bekenne sich ihr Mandant schuldig: „Er bereut das. Er ist aber kein Rassist“, so die Anwältin. Ihr Mandant habe „nie vorgehabt, mit dem Sprengstoff etwas zu tun“.

Das Urteil stand zu Redaktionsschluss aus.