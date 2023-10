Zu viel Gewinn für Private? Rechnungshof geht mit Wien hart ins Gericht

Kritik gibt es auch an dem Fachkonzept Hochhäuser: Für zukünftige Hochhausstandorte und deren Ausgestaltung gebe es wenig bindende Anforderungen sowie keine nennenswerten Einschränkungen. "Daher sollten konkret geforderte Qualitäten und quantitative Mindest- beziehungsweise Maximalvorgaben in das Fachkonzept aufgenommen werden", so die Empfehlung.

Bau der "Sport & Fun Halle" ohne gültige Flächenwidmung

Thema der Prüfung ist auch die "Sport & Fun Halle Praterstern". Die im Eigentum der Stadt Wien stehende WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH suchte im April 2022 um eine befristete Bewilligung für die Errichtung der Halle an. Gewidmet als „Grünland – Erholungsgebiet, Sport- und Spielplätze“, lagen 94 Prozent der Halle in einem Bereich, in dem keine Gebäude errichtet werden durften.