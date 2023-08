Rechnungshof-Kritik an neuer Sporthalle in der Leopoldstadt

Denn blickt man hinter die Fassade des Prestigeprojekts der Stadt, sieht es nicht ganz so rosig aus. Die Versiegelung von Grünflächen und die Umgehung von bestehenden Flächenwidmungen wurden von Kritikern – Anrainern sowie den Grünen und der LINKS-Partei – im Vorfeld angeprangert. Die Vorwürfe werden aber auch in einem Rohbericht des Bundesrechnungshofs erhoben, in dem die Flächenwidmungsverfahren der Stadt Wien unter die Lupe genommen wurden und der dem KURIER vorliegt.

Temporär oder für immer?

Demnach liegen 94 Prozent der Fläche „in einem Bereich, in dem gemäß der dort gültigen Bebauungsbestimmung keine Gebäude errichtet werden durften“.

Dass die Halle trotzdem errichtet werden durfte, ist einem Kniff zu verdanken. Es wurde eine befristete Bewilligung für eine temporäre Halle ausgestellt, da die Nutzung derselben der derzeitigen Widmung als „Erholungsgebiet, Sport- und Spielplätze“ entsprechen würde.