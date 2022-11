Venediger Au: Verfahren gegen Baupolizei eingestellt

Grüne empfinden Bau weiterhin als "illegal"

Seitz akzeptiert die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, betont aber, dass eine weitere Beschwerde bei der Volksanwaltschaft liege. Hier sei das Ergebnis noch abzuwarten.

Außerdem sei er nach wie vor davon überzeugt, dass der Bau der Halle illegal sei. Das bestätige das von ihm vorgebrachten Rechtsgutachten.

"Wir setzen im Sinne der Menschen in der Umgebung alle rechtlich möglichen Schritte gegen einen Schwarzbau und das kann keine Majestätsbeleidigung sein, wie das manche in SPÖ und Magistrat sehen, sondern ist die Aufgabe von gewählten Vertreter", sagt er. Es sei normal, sich an die zuständigen Behörden zu wenden, wenn man offensichtliches rechtswidriges Verhalten wahrnehme.