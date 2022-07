Spatenstich für die umstrittene Sporthalle der Venediger Au

Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) entgegnet, dass es die erste begrünte Sporthalle sein wird: mit grünem Dach und begrünter Außenfassade. Es werde also, so Hacker, mehr Grünflächen geben als davor. „Und Klimapolitik ist zwar wichtig, aber die Kinder, die hier Sport machen können, liegen mir mehr am Herzen“, sagt er. Die Grünen hätten damals, als sie noch Bezirkschefs waren, etwas ändern können.