Alle Fakten zur neuen Sporthalle in der Leopoldstadt

Fernbusse: Zeitplan fĂĽr neuen Terminal soll halten

Die Debatten über einen neuen Fernbusterminal zogen sich mehrere Jahre in die Länge – im Frühjahr 2019 kam dann Bewegung in die Planungen. Die Stadtregierung, damals noch in rot-grüner Besetzung, verkündete, dass der neue zentrale Busbahnhof im 2. Bezirk zwischen den Ferry-Dusika-Stadion und dem Einkaufszentrum Stadioncenter entstehen soll.

Später war klar: Der Terminal soll auf ganzen 35.000 Quadratmetern entstehen und 34 unterirdische Haltestellen umfassen. Das architektonische Herzstück wird eine markante Dachkonstruktion, die aus abwechselnd verglasten und begrünten Flächen besteht. Geplant sind auch ein Hotel und Büros – und zwar in einem 90 Meter hohen Turm am Ende der Engerthstraße.