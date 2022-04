Ärztekammer: Koalition mit den Impfgegnern MFG?

Nach dem Machtwechsel in der Wiener Ärztekammer folgt auch eine Wende in Niederösterreich – es dürfte ein richtiger Wahlkrimi werden. Zwar hat bei der Wahl der Betriebsratsvorsitzende des Kremser Spitals, Josef Sattler, eine dünne Mandatsmehrheit erreicht, die notwendigen 27 Stimmen in der Vollversammlung am 27. April scheinen aber außer Reichweite.

Denn am Ostermontag haben fünf andere Listen bekannt gegeben, sich unter der Führung des zweitplatzierten Ärzteverbandes mit dem Orthopäden Andreas Stippler an der Spitze zu einer Reformpartnerschaft zusammenzuschließen. Die Gruppe kommt auf 27 Mandate – die absolute Mehrheit.

Genau da kommen die Impfgegner MFG ins Spiel.