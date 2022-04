Wenn Führungskräfte beim AMS landen

Als sie in das Programm einstieg, passierte das mit gemischten Gefühlen. „Am Anfang war ich skeptisch, am Ende sehr begeistert.“ Was sie überzeugte: Das Coaching wurde wie ein Projekt aufgezogen. „Und das Projekt war ich. Ich bin zu meinem eigenen Projekt geworden. Es war, wie wenn eine Firma ein neues Produkt einführen will.“

Die entscheidende Phase war das Netzwerken, das gezielt trainiert wurde, um überhaupt in das Blickfeld jener zu geraten, die für die Personalauswahl in Unternehmen zuständig sind. „Die sechs Monate waren wie ein Teilzeitjob. In dieser Zeit habe ich mich neu erfunden. Ich habe auch sehr viel über mich selbst gelernt.“ Ein Teil davon war auch der Umgang mit Headhuntern, was für Führungskräfte besonders wichtig ist. Sechs Monate dauerte das Programm. Und danach hatte Katharina Quehenberger wieder ihren Wunschjob.