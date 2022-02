NÖ verzeichnet Erfolge gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Der Arbeitsmarkt hat sich nach dem ersten Pandemiejahr rasch erholt. In der Zwischenzeit sind die Zahlen bereits besser als im Jahr 2019 vor der Corona-Krise. Beklagt wird insgesamt dennoch der hohe Sockel an Langzeitarbeitslosen. Wobei hier Niederösterreich ein positiver Ausreißer ist. Als einziges Bundesland konnte es Ende Jänner einen Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen hinter die Zahl aus dem Jahr 2019 verzeichnen.

Derzeit gelten in NÖ rund 10.000 Personen als langzeitarbeitslos. Im Frühling des Vorjahrs lag diese Zahl bereits bei rund 16.000. Das Besondere an der jüngsten Auswertung: Das Land liegt 2,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, während in den anderen Bundesländern die Zahlen gestiegen sind.