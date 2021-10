Wie Langzeitarbeitslose in St. Pölten den Sprung ins Erwerbsleben schaffen

So hat etwa der 25-jährige Can D. nun in der Markas-Waschküche des Landesklinikums St. Pölten eine fixe Anstellung. Für den von Geburt an blinden St. Pöltner ist dies der erste richtige Job, vermittelt durch die Emmaus: „Durch die Vollzeitanstellung ändert sich viel für mich. Ich habe einen geregelten Tagesablauf, verdiene mein eigenes Geld und bin nicht mehr abhängig.“

Fehlende Motivation wird analysiert

Fehlende Arbeitsmotivation werde bei Emmaus laut Käfer genau analysiert: „Manche meinen, dass sie bereits genug getan haben und nicht mehr bis 65 arbeiten müssen. Andere haben ihr Leben lang in einer Firma gearbeitet und können sich nichts Anderes vorstellen, sind traurig, gekränkt und zornig auf das System.“ Auch Josef Kaiblinger verlor während eines Krankenstandes seinen Job als Maler. „Da ich nicht mehr gut auf Leitern steigen kann, wollte mich keiner mehr einstellen“, so der 63-Jährige.