St. Pöltner Tagesstätten: Soziale Integration durch Arbeit

„Etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten in den Tagesstätten der Emmausgemeinschaft haben eine Doppel- oder Mehrfachdiagnose, was die hohen Anforderungen an das Betreuungspersonal verdeutlicht. Umso beeindruckender die Zahlen, beispielhaft für all unsere Tagesstättenangebote, der CityFarm", erklärte Emmaus-Geschäftsführer Karl Langer. "Im Beobachtungszeitraum 2011 bis 2020 hat sich gezeigt, dass beispielsweise die stationären Aufenthalte unserer Gäste um ein Drittel reduziert werden konnten“, so Langer weiter.

Soziale Eingliederung neben Arbeitsalltag

„Tagesstätten bieten tagesstrukturierende Betreuung in vielfältigen Tätigkeitsfeldern. Vorhandene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten werden berücksichtigt“, erklärte auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Wichtigkeit des Betreuungsangebots anlässlich des 20. Jubiläums.